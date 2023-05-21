Milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev Bulgaristan'da birinci oldu

Bulgaristan'da düzenlenen özel bir yarışta milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen özel bir yarışta milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Batuhan Altıntaş, erkekler 200 metrede 21.46'lık derecesiyle birinci oldu.

Milli sporcu Ramil Guliyev ise erkekler 100 metrede 10.60'lık derecesiyle altın madalya elde etti.