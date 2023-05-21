Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev Bulgaristan'da birinci oldu

Milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev Bulgaristan'da birinci oldu

Spor Haberleri

Bulgaristan'da düzenlenen özel bir yarışta milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen özel bir yarışta milli atletler Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Batuhan Altıntaş, erkekler 200 metrede 21.46'lık derecesiyle birinci oldu.

Milli sporcu Ramil Guliyev ise erkekler 100 metrede 10.60'lık derecesiyle altın madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

Batuhan Altıntaş Ramil Guliyev Bulgaristan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title