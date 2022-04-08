Milli atletler, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası için Arnavutluk'a gitti

Milli atletler, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 Nisan Pazar günü yapılacak şampiyonada 4 milli sporcu yarışacak.

Organizasyonda erkeklerde Mahsum Değer ve Onur Aras, kadınlarda Sabriye Güzelyurt ve Bahar Atalay'ın milli formayı giyecek.

Türkiye, 2012 yılında ilk kez düzenlenen şampiyonada "en çok madalya kazanan ülke" unvanının sahibi durumunda bulunuyor.