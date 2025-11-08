Haberler

Milli Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda 15 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye, 7'si altın toplamda 15 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli sporcular bireyselde 9, takımlarda ise 6 madalya alarak dikkat çekti.

Milli atletler, Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 7'si altın 15 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yapılan şampiyonada milli sporcular; bireyselde 9, takımlarda 6 madalya kazandı.

Bireyselde 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya alan milliler, takımlarda 4 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin şampiyonada kazandığı madalyalar şöyle:

Altın madalya: Büyük kadınlar takım, 23 yaş altı erkekler takım, 20 yaş altı erkekler takım, 20 yaş altı kadınlar takım, Sümeyye Erol (büyük kadınlar), Utku Göler (23 yaş altı erkekler), Ali Tunç (20 yaş altı erkekler)

Gümüş madalya: Büyük erkekler takım, 23 yaş altı kadınlar takım, Enbiya Yazıcı (23 yaş altı erkekler)

Bronz madalya: Derya Kunur (büyük kadınlar), Abdulhalik Çağıran (büyük erkekler), Mert Selek (23 yaş altı erkekler), Berfin Kaya (23 yaş altı kadınlar), Havva Efe (20 yaş altı kadınlar)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
