Milli atletler Azerbaycan'da 8 madalya kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'nda Türk milli atletler 8 madalya kazandı. Ecem Çalağan uzun atlamada altın madalya kazanırken, Orçun Ünalan ve Oğuz Akgül de madalya elde etti. Ayrıca Dilek Koçak, Yasmani Copello ve Alperen Acet de yurt dışındaki organizasyonlarda madalya kazandı.

Azerbaycan'da düzenlenen Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyonun son gününde, uzun atlamada kadınlarda Ecem Çalağan 6.41'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Orçun Ünalan, 200 metre yarışında 21.86'lık derecesiyle gümüş, Oğuz Akgül de 22.14 ile bronz madalya kazandı.

İlk gün 5 madalya kazanan milliler, organizasyonu 8 madalyayla tamamladı.

Milli atletler, yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda madalyayla döndü

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan özel organizasyonda 800 metre yarışında Dilek Koçak 2.02.65'lik derecesiyle, Yasmani Copello 400 metre engellide 49.25'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Rusya da yapılan özel organizasyonda ise Alperen Acet, yüksek atlamada 2.24 atlayarak ikinci oldu.