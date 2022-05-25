Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak

Türk atletlerin de katılacağı Avrupa 10.000 Metre Kupası, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türk atletlerin de katılacağı Avrupa 10.000 Metre Kupası, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenecek organizasyonda 29 ülkeden 131 atlet mücadele edecek.

Organizasyon tarihinde 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Türkiye'yi bu yarışlarda 8 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Yasemin Can, Esma Aydemir, Yayla Günen, Fatma Karasu, erkeklerde ise Aras Kaya, Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ ve Sezgin Ataç Türkiye adına yarışacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Cumartesi, Türkiye, Mayıs, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title