Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti Milli atletler, Romanya'da yapılacak 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Milli atletler, Romanya'da yapılacak 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası hafta sonu Craiova kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunları: Erkekler: Abdurrahman Gediklioğlu, Alperen Karahan, Ayetullah Aslanhan, Batuhan Çakır, Emre Göktürk, Enes Çankaya, Ertan Özkan, Halil Yılmazer, Hilal Yego, Kayhan Özer, Kubilay Ençü, Mikdat Sevler, Muammer Demir, Oğuz Akgül, Oğuzhan Kaya, Osman Can Özdeveci, Ömer Amaçtan, Ömer Şahin, Özgür Beydemir, Özkan Baltacı, Ramazan Barbaros, Salih Teksöz, Sezgin Ataç, Yavuz Can, Yiğitcan Hekimoğlu. Kadınlar: Aysel Yılmaz, Buse Savaşkan, Buse Arıkazan, Büşra Yıldırım, Deniz Yaylacı, Ekaterina Guliyev, Emine Hatun Mechaal, Esra Türkmen, Ezgi Öz, Fatma Arık, Gizem Akgöz, Melike Malkoç, Nevin İnce, Nurten Mermer, Ruken Tek, Semra Türk, Simay Özçiftçi, Şevval Özdoğan, Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş, Tuğba Danışmaz, Yayla Günen, Zülha Armutçu. AA / Fatih Çakmak - Spor Atletizm Türkiye Romanya Spor Haberler

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