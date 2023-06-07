Üye Girişi
Haberi Paylaş
Milli atletler, 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak

Milli atletler, 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak

Spor Haberleri

Milli atletler, Litvanya'da düzenlenecek 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak.

Milli atletler, Litvanya'da düzenlenecek 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 9 Haziran'da Alytus kentinde düzenlenecek.

Antrenörlüğünü Mert Atlı'nın yaptığı kafilede Türkiye'yi Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Hayrettin Yıldız temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Litvanya Atletizm Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title