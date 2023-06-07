Milli atletler, 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak
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Milli atletler, Litvanya'da düzenlenecek 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak.
Milli atletler, Litvanya'da düzenlenecek 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 9 Haziran'da Alytus kentinde düzenlenecek.
Antrenörlüğünü Mert Atlı'nın yaptığı kafilede Türkiye'yi Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Hayrettin Yıldız temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor