Milli atletler, 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak

Milli atletler, Litvanya'da düzenlenecek 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'na katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 9 Haziran'da Alytus kentinde düzenlenecek.

Antrenörlüğünü Mert Atlı'nın yaptığı kafilede Türkiye'yi Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Hayrettin Yıldız temsil edecek.