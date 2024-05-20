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Milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, Mısır'da 3. oldu

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Eskişehir'den katılan milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, U23 Akdeniz Şampiyonası'nda 400 metre koşuda 3. olarak başarılı bir performans sergiledi.

Mısır'da gerçekleştirilen U23 Akdeniz Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, 400 metre koşuda 3'üncülük elde etti.

U23 Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın İsmaili şehrinde yapıldı. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, 400 metre koşuda 3'üncü oldu. Tulum, elde ettiği başarıyla memleketini gururlandırırken, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapmış olduğu bir paylaşım ile genç sporcuyu ve antrenörü tebrik edip başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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