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Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de sezonu 6. sırada tamamladı

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Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de sezonu 6. sırada tamamladı

Elmas Lig'de bu yıl finallere kalan tek Türk atlet Yasmani Copello, İsviçre'de 400 metre engellide final yarışını altıncı sırada bitirdi.

Elmas Lig'de bu yıl finallere kalan tek Türk atlet Yasmani Copello, İsviçre'de 400 metre engellide final yarışını altıncı sırada bitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan 35 yaşındaki milli atlet Yasmani Copello, Zürih'te Letzigrund Stadı'ndaki Elmas Lig'in sezon finalinde 49.10'luk bir derece yaptı.

Yasmani Copello, bu sonuçla sezonu 6. sırada tamamladı. Yarışı, 46.98'lik derecesiyle dünya şampiyonu Brezilyalı atlet Alison Dos Santos kazandı.

Yasmani Copello, bu yıl Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci, Münih'teki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise üçüncü olarak kürsüye çıkmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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