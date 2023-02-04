Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da salon yarışmalarında üç adım atlamada birinci oldu

Spor Haberleri

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da salon yarışmalarında üç adım atlamada birinci oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda üç adım atlamada birincilik elde etti.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda üç adım atlamada birincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Miramas kentinde yapılan organizasyonda üç adım atlama branşında yarışan milli atlet Tuğba Danışmaz 13.83'lük derecesiyle birinci oldu.

60 metre engelde yarışan Mikdat Sevler 7.80 ile ikinci, Şevval Ayaz B grubunda 8.34 ile ikinci, 60 metrede mücadele eden Ertan Özkan 6.68 derecesi üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda 60 metrede Kayhan Özer 6.69 ile dördüncü, yüksek atlamada yarışan Alperen Acet ise 2.06'lık derecesiyle altıncı oldu.

Kaynak: AA / Spor

Atletizm Türkiye Fransa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title