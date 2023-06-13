Milli Atlet Tuğba Danışmaz Finlandiya'da İkinci Oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda kadınlar üç adım atlamada ikinci oldu. Tuğba, 14,03'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Kadınlar üç adım atlamada birinciliği ise Jamaikalı Shanieka Ricketts elde etti.