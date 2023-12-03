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Milli Atlet Sultan Haydar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

3 Aralık 2023 15:45 Son Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Milli atlet Sultan Haydar, İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sultan Haydar yarışı 6. tamamlayarak 2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.