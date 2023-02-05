Milli atlet Sinan Ören, 300 metrede yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu Spor Haberleri Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde milli atlet Sinan Ören, 300 metrede Türkiye rekoru kırdı. Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde milli atlet Sinan Ören, 300 metrede Türkiye rekoru kırdı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 300 metre yarışında Sinan, 33.11'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 33.30 ile Batuhan Altıntaş'a aitti. Öte yandan, ilk gün 1500 metrede 18 yaş altı Türkiye rekoru kıran Ayça Fidanoğlu, ikinci gün de 800 metre yarışında 2.09.42'lik derecesiyle kendine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu 30 salise geliştirdi. Kaynak: AA / Spor Sinan Ören Türkiye Bursa Spor Haberler

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