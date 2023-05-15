Milli atlet Şilan Ayyıldız, NCAA SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu
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Milli atlet Şilan Ayyıldız, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu.
Milli atlet Şilan Ayyıldız, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Şilan Ayyıldız'ın organizasyonda South Carolina formasıyla yarıştığı belirtildi.
Milli sporcunun 1500 metre yarışında 4.17.67'lik derecesiyle birinci olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor