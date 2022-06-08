Milli atlet Şilan Ayyıldız, Finlandiya Motonet Grand Prix'te birinci oldu - Haberler

Milli atlet Şilan Ayyıldız, Finlandiya Motonet Grand Prix'te birinci oldu Finlandiya'da düzenlenen Motonet Grand Prix yarışlarında milli atlet Şilan Ayyıldız, birinci oldu. Finlandiya'da düzenlenen Motonet Grand Prix yarışlarında milli atlet Şilan Ayyıldız, birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklama göre, Espoo kentindeki organizasyonda, milli atlet Şilan Ayyıldız, 14 atletin koştuğu 1500 metre A finalinde 4: 12.69'luk derecesiyle birinci olmayı başardı. AA / Fatih Çakmak - Spor Finlandiya Türkiye Spor Haberler

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