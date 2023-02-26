Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı Spor Haberleri Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. Türkiye Atletizm Fedederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu), Şilan Ayyıldız yarıştı. Ayyıldız, organizasyonda 4: 32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu. Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4: 31.96 derecesiyle birinci tamamladı. Kaynak: AA / Spor Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Spor Haberler

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