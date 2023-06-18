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Milli atlet Ramil Guliyev, Avusturya'da üçüncü oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Avusturya'da üçüncü oldu

Spor Haberleri

Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden milli sporcu, 20.86 ile üçüncü sırada yer alırken, bu sezonki en iyi derecesini yaptı.

Erkekler 200 metrede Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Ramil Guliyev Avusturya Memorial Spor Haberler

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