Milli atlet Mustafa Efe Kuru: Aynı hataları yapmayıp bu kez madalya kazanacağım

KUDÜS, (DHA) - Kudüs'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma elemelerinde şanssızlık yaşayarak finale kalamayan milli sporcu Mustafa Efe Kuru, finale kalamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Kudüs'te devam ediyor. Erkekler gülle atmada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mustafa Efe Kuru, dün akşam yapılan eleme yarışlarında piste çıktı. Şampiyonaya hazırlanırken antrenmanlarda birçok kez 19.00'u geçme başarısı gösteren Kuru, ilk hakkında 17.34 atarken 2'nci ve 3'üncü atışları faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 17.34'lük derecesiyle A Grubu elemesini 7'nci sırada bitiren genç atlet, finale kalamadı. Bugün sabah seansında gerçekleştirilen finalde ise Alman Lasse Schulz 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, bir diğer Alman atlet Lukas Schober 19.76 ile 2'nci, Yunan sporcu Dimitrios Antonatos ise 19.31 ile 3'üncü oldu. Milli sporcu Mustafa Efe Kuru, finallerin sona ermesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlk defa 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki sporcu, final yapamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Ülkeme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Tabi final yapmak hepimizin düşüncesiydi. Kötü oldu. İnşallah 2 yıl sonra U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda aynı hataları yapmayıp bu kez madalya kazanacağız. Final görseydik madalya kesin gelirdi. Yarışmaya devam" diye konuştu.

Organizasyonun kendisi için tecrübe olduğunu aktaran Kuru, "Daha disiplinli olmak gerekiyor. Onu gördüm. Buradaki sporculara baktığımda hepsi farklı bir çalışma şekli ile geliyor. Biz de artık daha profesyonel şekilde çalışacağız. Artık büyükler kategorisine geçiyoruz, orası daha farklı bir seviyede. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.