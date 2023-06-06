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Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da 2. oldu

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da 2. oldu

Spor Haberleri

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da düzenlenen Memorial Josef Odlozil Yarışı'nda 110 metre engellide 2. sırayı elde etti.

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da düzenlenen Memorial Josef Odlozil Yarışı'nda 110 metre engellide 2. sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mikdat'ın 110 metre engellide 13.78'lik derecesiyle 2. olduğu ifade edildi.

Mikdat Sevler, 3 Haziran'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışı'nda aynı kategoride 13.70 koşarak üçüncü olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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