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Milli Atlet Mikdat Sevler Çekya'da 110 Metre Engellide 3.'lük Elde Etti

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da düzenlenen Josef Odlozil yarışmasında erkekler 110 metre engellide 3.'lük elde etti. Sevler, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonlarından biri olan etkinlikte yarıştı ve 13.63 saniyelik süresiyle podyuma çıktı.

Çekya'daki Josef Odlozil yarışmasına katılan milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mikdat, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Mikdat, başkent Prag'da düzenlenen yarışta 13.63 saniyelik süresiyle podyuma çıktı.

Kaynak: AA / Spor

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