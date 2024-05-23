Milli Atlet Mehmet Çelik, Çekya'daki Kladno Yarışmasında Birinci Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Mehmet Çelik, Kladno kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonlarındaki erkekler 1500 metre yarışında birinci oldu. Mehmet, 3 dakika 46.33 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı. Aynı etkinlikte mücadele eden Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atmada 3. sırayı elde etti.
Çekya'daki Kladno yarışmasına katılan milli atletlerden Mehmet Çelik, erkekler 1500 metrede birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mehmet, Kladno kentinde düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.
Mehmet, 1500 metre yarışındaki 3 dakika 46.33 saniyelik zamanıyla bitiş çizgisine ilk sırada geldi.
Aynı etkinlikte mücadele eden Eda Tuğsuz da 56,65 metrelik derecesiyle kadınlar cirit atmada 3. sırayı aldı.
İspanya'nın Nerja kasabasında gerçekleştirilen Desafio etkinliğinde piste çıkan Emine Hatun Mechaal ise 15.38.24'lük süresiyle kadınlar 5000 metre yarışını 3. sırada bitirdi.