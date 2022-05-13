Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük - Haberler

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Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Milli atlet Kayhan Özer'den Doha'da üçüncülük

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sezonun ilk Elmas Lig etabında, ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda yarışan milli atlet Kayhan Özer üçüncü oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sezonun ilk Elmas Lig etabında, ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda yarışan milli atlet Kayhan Özer üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Doha'daki sezonun ilk Elmas Lig etabında 100 metre ulusal yarışında sahne alan milli atletimiz Kayhan Özer, 10.21'lik derecesiyle üçüncü olarak sezona güzel bir başlangıç yaptı." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Kayhan, Katar, Milli, Spor, Haberler

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