Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı - Haberler

Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda milli sporcu İsmail Nezir, 400 metrede 45.83'lük derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirdi. Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda milli sporcu İsmail Nezir, 400 metrede 45.83'lük derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir, Atatürk Üniversitesi Stadı'nda yapılan kupanın ilk gününde 400 metre A yarışında 45.83'lük derecesiyle genel sıralamayı aynı dereceyi yapan Hindistan'dan Noah Nirmal Tom'un arkasında ikinci tamamlayarak Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı. Eski Türkiye rekorunu 0.47 saniye geliştiren milli atlet İsmail, aynı zamanda tüm zamanlar Türkiye listesinde milli atlet Yavuz Can'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. AA / Fatih Çakmak - Spor Erzurum Türkiye Spor Haberler

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