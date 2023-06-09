Milli atlet Hayrettin Yıldız Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye rekorunu yeniledi
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Milli atlet Hayrettin Yıldız, Litvanya'da düzenlenen 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye rekorunu geliştirdi.
Milli atlet Hayrettin Yıldız, Litvanya'da düzenlenen 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye rekorunu geliştirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alytus kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı genç sporcu, Balkan Şampiyonası'nda kırdığı 20 yaş altı Türkiye rekorunu 1.27.08'lik derecesi ile yeniledi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor