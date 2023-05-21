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Milli atlet Hayrettin Yıldız'dan Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli atlet Hayrettin Yıldız'dan Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda gümüş madalya

Spor Haberleri

Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde yarıştı.

Hayrettin Yıldız, 42.24'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Organizasyon, sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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