Milli Atlet Ersu Şaşma Almanya'da Birinci Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında erkekler sırıkla atlamada birinci oldu. Şaşma, 5,77 metrelik atlayışıyla yarışmayı birinci sırada tamamladı.
Almanya'daki Uluslararası Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.
Ersu, Rehlingen kasabasında düzenlenen yarışmayı 5,77 metrelik atlayışıyla ilk sırada tamamladı.