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Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Üçüncü Oldu

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Almanya'nın Wuppertal şehrinde düzenlenen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Milli Atlet Buse Savaşkan, 1.91 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu. Bu derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Savaşkan, olimpiyat kotasına bir adım daha yaklaştı.

Almanya'nın Wuppertal şehrinde bugün gerçekleştirilen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak üçüncü oldu.

Buse Savaşkan, bu derecesiyle 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken, eski rekor ise 2002 yılında 1.90 metre ile Candeğer Kılınçer'e aitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılı gençlerimizin yılı olacak demiştim. Ocak ayı itibariyle rekorlar genç kardeşlerimizden gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Buse Savaşkan bu derecesiyle olimpiyat kotasına biraz daha yaklaştı. İnşallah Buse'de kota alacak ve Paris'te ülkemizi temsil edecek sporcularımızın arasında olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuzu  kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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