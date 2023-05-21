Milli Atlet Buse Savaşkan Polonya'da Altın Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti. Buse Savaşkan 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Savaşkan ve Ersu Şaşma, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazanırken, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma 5,71 metrelik derecesiyle dördüncü oldu.