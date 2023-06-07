Üye Girişi
Haberi Paylaş
Milli atlet Alperen Acet Yüksek Atlamalar Festivali'nde 3'üncü oldu

Milli atlet Alperen Acet Yüksek Atlamalar Festivali'nde 3'üncü oldu

Spor Haberleri

Milli atlet Alperen Acet, Rusya'da düzenlenen Yüksek Atlamalar Festivali'nde 2.27 metre atlayarak 3'üncü sırada yer aldı. İbrahim Erata İspanya'daki yarışta B serisinde sekizinci olurken, Abdullah Tuğluk en iyi derecesini yaparak A serisinde 13'üncü oldu.

Milli atlet Alperen Acet, Yüksek Atlamalar Festivali'nde 2.27 metrelik derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alperen Acet, Rusya'da düzenlenen Yüksek Atlamalar Festivalinde, 2.27 metre atlayarak en iyi derecesine (2.30) yaklaştı ve sakatlık sonrası katıldığı yarışta 3'üncü olmayı başardı.

Öte yandan İspanya'nın Huelva kentindeki Meeting İberoamericano'da yarışan İbrahim Erata 1500 metreyi 3: 40.96 koşarak B serisinde sekizinci olurken, 3000 metre engellide yarışan Abdullah Tuğluk, 8: 42.63 ile en iyi derecesini yaparak A serisinde 13'üncülük elde etti.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Türkiye İspanya Rusya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title