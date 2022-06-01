Milli atıcılar, Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı - Haberler

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Milli atıcılar, Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli atıcılar, Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Trap Karışık Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Trap Karışık Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer'in mücadele ettiği belirtildi.

Milli sporcular, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bronz Madalya Dünya Kupası Atıcılık Milli Spor Haberler

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