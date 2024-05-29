Milli atıcılar Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki şampiyonada 25 metre spor tabanca disiplininde milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 577 puanla 27'nci, Şimal Yılmaz 565 puanla 50'nci oldu.

25 metre rapid tabanca disiplininde milli atıcılar Özgür Varlık 566 puanla 28'inci, Yusuf Dikeç 560 puanla 30'uncu sırada organizasyonu tamamladı.