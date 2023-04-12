Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda yarışacak
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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası yarın Peru'da başlayacak.
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası yarın Peru'da başlayacak.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.
Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Ömer Akgün ve Mert Nalbant, organizasyonda mücadele edecek.
Dünya Kupası, 19 Nisan Çarşamba günü sona erecek.
Kaynak: AA / Spor