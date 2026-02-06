Haberler

Milli atıcılar, Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı. 18 yaş altı kategorisinde altın madalya, 16 yaş altı kategorisinde ise bronz madalya elde edildi.

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda takım halinde birer altın ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentindeki organizasyonda erkekler 18 yaş altı havalı tabanca disiplininde Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa'dan oluşan milli takım, 1126 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Oğuz Sayar, Mehmet Ali Kaya ve Burhan Yusuf Çizmecioğlu'ndan oluşan milli takım ise 16 yaş altı erkekler havalı tabanca kategorisinde 1106 puanla bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
