Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Yunanistan'ın Malakasa kasabasında düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'nda milli atıcılar Ela Afacan ve Ege Çapar, 'trap düet' kategorisinde gümüş madalya elde etti.
Avrupa 18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Ela Afacan ile Ege Çapar, 'trap düet' kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Malakasa kasabasında düzenlenen organizasyonda 'trap düet' müsabakaları yapıldı.
Elemelerde topladıkları 134 puanla 2'nci olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan Ela-Ege ikilisi, İspanyol Irene Del Rey-Joan Cabre çiftine yenilerek organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor