Milli Atıcılar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret gerçekleştirdi. Paris 2024'te atıcılık branşında Türkiye tarihinde ilk defa gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz ziyaretçi heyetine eşlik etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaşan sporcular Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli atıcılar, ziyaret sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.