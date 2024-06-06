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Milli Atıcılar Altın Madalya Kazandı

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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Şevval İlayda ile Yusuf, Münih kentinde düzenlenen organizasyondaki final maçında, Çinli Jiang Ranxin-Xie Yu ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 17-13 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci sırayı aldı.

Kaynak: AA / Spor

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