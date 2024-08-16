Üye Girişi
Haberler

Milli Atıcı Yusuf Dikeç'i Resmetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, milli atıcı Yusuf Dikeç'in resmini yaparak ona hediye etmek istediğini söyledi.

EDİRNE'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, 19 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında ekipmansız atışla Paris'te yapılan 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'i resmetti. Resminde hedef tahtasını boş bırakan Abdullayev, "Bana göre tablo bitmiş değil. Yusuf Dikeç'e bu tabloyu hediye edip, kendisi atış yaparsa tablo tamamlanmış olur. Bence Yusuf Dikeç'in kendi duvarında olmayı hak ediyor bu tablo" dedi.

Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Hatai Abdullayev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda, 19 metre havalı tabancı karma takım müsabakasında ekipmansız atışıyla dünya gündemine oturan ve şampiyonadan gümüş madalyayla ayrılan Yusuf Dikeç'in resmini yapma kararı aldı. Resminde ilk olarak hedef tahtası yapıp, köşesine de Dikeç'in meşhur pozunu çizen Abdullayev, ardından bunu sosyal medyasında paylaştı. Resim sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

'RESMEDEREK SAYGIMI DİLE GETİRMEK İSTEDİM'

Abdullayev, Dikeç'in duruşu ve mütevazi kişiliyle etkilendiğini belirtip, bu nedenle resmini çizmeye karar verdiğini söyledi. Abdullayev, "Duruşu, tavrı ve birkaç röportajını izledim. Kendisi çok mütevazı konuşarak beni etkiledi açıkçası. Ben de düşündüm ki; bazen bir müzisyen şarkıyla duygularını dile getirir, bir şair şiiriyle dile getirir. Ben de resmederek saygımı dile getirmek istedim açıkçası. Bu şekilde karar verdim ve çizmeye başladım. Sonuç bu şekilde oldu" diye konuştu.

'ÇOK KİŞİ SATIN ALMAK İSTEDİ'

Resmi sosyal medyada gören çok sayıda kişinin satın almak istediğini dile getiren Hatai Abdullayev, "Ben bu tarz çalışmaları çok hızlı çalışıyorum. Bu yeni konseptim. 3 saat içerisinde yapıyorum. Bu şekilde devam etti. Tabii ki şu an sosyal medyada çok güzel tepkiler aldım. Hatta şöyle bir şey oldu; yaklaşık 15-20 kişi resmi satın almak istiyor şu an. Ama ben çok isterim kendisine hediye etmeyi" ifadelerini kullandı.

'BELKİ BURAYA ATIŞ YAPARAK HEDEFİ 12'DEN KENDİSİ VURUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Resmindeki hedef tahtası kısmını bilerek boş bıraktığını anlatan Abdullayev, "Bir de şöyle bir durum var. 'Neden 12'den vuruşu resmetmediniz?' diyor insanlar. Hatta yorumlar yazıyorlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Tabloyu kendisine hediye etmek isterim. Belki buraya atış yaparak hedefi 12'den kendisi vurur diye düşünüyorum. Bana göre tablo bitmiş değil. Yusuf Dikeç'e bu tabloyu hediye edip, kendisi atış yaparsa tablo tamamlanmış olur. Bence Yusuf Dikeç'in kendi duvarında olmayı hak ediyor bu tablo" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Azerbaycan Ressam Spor Sanat Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title