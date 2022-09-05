Milli Antrenör ailelere spora teşvik konusunda çağrıda bulundu

Güreş Milli Takım Antrenörü Mehmet Aykol, Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi ile başarılı çocuklara sporcu kimliği kazandırmak istediklerini belirtti.

Türkiye Güreş Milli Takım Antrenörü Mehmet Aykol, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğündeki Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan bahsetti. Projenin amacının, ilkokul 3'ncü sınıf öğrencilerine uygulanan çeşitli testler ve ölçümler sonucunda farklı spor branşlarına yönlendirildiğini anlatarak, "Tespit edilen doğrultuda üst düzey sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi.

"Milli sporcu dediğimizde, onu halk olarak hissetmeliyiz"

Spor kültürünün bilhassa çocuklar arasında daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması gerektiğini belirten antrenör Aykol; "Çocuklar, aileleri tarafından ders ve spor ikileminde kalıyorlar. Bunu ortadan kaldırabilmemiz için en az 3-5 yıllık lisanslı sporcuları ek eğitim puanları ile desteklememiz şart. Sporculara bir kimlik kazandırıp diğer çocuklardan farkını ortaya çıkarmalıyız. Özellikle 'milli sporcu' dediğimizde, onu halk olarak daha çok hissettirmeliyiz. Çocuğun diğerlerinden farkı kalmadığı sürece üst düzeyde sporcular yetiştirmemiz daha zor bir hale geliyor" şeklinde konuştu.

"Eğitimler sonrasında sporcularımızı yönlendiriyoruz"

"Ortaokul son sınıftan liseye geçiş dönemlerinde çocuklar, aile baskısı ile spordan uzaklaşabiliyor" diyen milli eğitmen Aykol, "Biz yetenek taraması ile 81 vilayette bir takım ölçümler yapıyoruz. Uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; boy-kilo, esneklik, oturum yüksekliği, dikey sıçrama, pençe kuvvet, çeviklik ve sürat gibi testler baz alınıyor. Yetenekli bulunan öğrenciler ise 4 aylık bir süreç içerisinde temel eğitim programına katılıyor ve sporcu karneleri çıkıyor. Çocuk, hangi branşa daha yatkın ise sporcu eğitim merkezine ya da kulüp altyapılarına yönlendiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR