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Millet Bahçesinde sabah sporu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Millet Bahçesinde sabah sporu

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, kentin merkezinde yeşillikler arasında uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunuyor.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, kentin merkezinde yeşillikler arasında uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunuyor. Millet Bahçesinde Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri devam eden spor aktiviteleri ile vatandaşlar güne zinde başlıyor.

'Spor Şehri Düzce' sloganıyla şehirde spor aktivitelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Düzce Belediyesi, Spor Akademisi yeni projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de açılan ve Düzcelilerin en uğrak noktalarından biri olan Millet Bahçesinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan Spor Akademisi, haftanın üç günü Düzceliler ile sporu buluşturuyor.

Millet Kıraathanesi yanında yeşillerin içinde uzman antrenörlerin eşliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 10.00'da başlayan step-aerobik ücretsiz olarak yaptırılacak. Düzcelilerin sağlıklı yaşama adım atması ve sporunu hayatlarının rutinleri arasına almak isteyen Düzce Belediyesi Spor Akademisi antrenörleri, tüm Düzcelileri Millet Bahçesindeki ücretsiz sabah sporuna bekliyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

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