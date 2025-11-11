Millî Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ı 3-0 Yenerek Finalde
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti. Takım, final maçında 13 Kasım'da sahne alacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 mağlup etti.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-16 alan milli takım, üçüncü seti de 27-25 kazanarak, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Oyunlarda 4'üncü galibiyetini kazanan ay-yıldızlı takım, 13 Kasım Perşembe günü final müsabakasına çıkacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor