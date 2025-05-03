Mili Eğitim Müdürü Sünnetci, Özel Sporculara Destek Verdi

Mili Eğitim Müdürü Sünnetci, Özel Sporculara Destek Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak başarılarını kutladı. Öğrencilerin Türkiye Şampiyonası'ndaki başarılarını takdir eden Sünnetci, moral ve destek verdi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak hem destek oldu hem de başarılarını kutladı.

Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak onlara moral verdi. Öğrencilerle birlikte kısa bir koşuya da katılan Sünnetci, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti. 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Hüseyin Sümer Ortaokulu öğrencisi Elif Aracı, 100 m ve 200 m yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Melek Aleyna Çim ise gülle atma branşında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atmışlardı.

Sünnetci, "Bu başarıların arkasında büyük bir emek, disiplinli bir çalışma ve fedakarlık var. Öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Etkinlik, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.