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Milaslı sporcular 80 takım arasında 9'uncu oldu

Milaslı sporcular 80 takım arasında 9'uncu oldu

Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılan Milas Belediyespor Briç Takımı, 80 takımın katıldığı şampiyonadan 9'uncu olarak ayrıldı.

Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılan Milas Belediyespor Briç Takımı, 80 takımın katıldığı şampiyonadan 9'uncu olarak ayrıldı.

Batı Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda şampiyon olarak Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Milas Belediyespor Briç Takımı turnuvada başarıyla mücadele etti. 80 takımın mücadele ettiği şampiyonada 10 takımdan oluşan grubu lider olarak tamamlayan takım, ilk olarak son 32'ye daha sonra da son 16 takım arasına kaldı. Çeyrek finale yükselme müsabakasında deneyimli oyunculardan oluşan İstanbul Briç Merkezi Takımı'na az bir farkla mağlup olan Milas temsilcisi 2014 yılında Van'da elde ettiği Türkiye 9'unculuğu derecesini tekrarlayarak, turnuvayı 9'unculukla tamamladı.

Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan takım kaptanı Süleyman Koç, 'İlçemizi başarıyla temsil ederek turnuvayı dokuzunculukla tamamladık. Önümüzdeki yıllarda bu başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bizler için yoğun emek harcayan kulüp yöneticimiz Ümit Demirbacak'a teşekkür ediyorum' dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Akdeniz Türkiye Spor Haberler

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