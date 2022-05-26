Milaslı miniklerin atletizm başarısı - Haberler

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Milaslı miniklerin atletizm başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milaslı miniklerin atletizm başarısı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen bölge finalinde Milaslı minik öğrenciler bir birincilik bir ikincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen bölge finalinde Milaslı minik öğrenciler bir birincilik bir ikincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen yarışmalarda 60 metrede 9.79 derece ile Milas Merkez İlkokulu öğrencisi Ece Kurtuluş birinci, 9.84 derece ile Milas Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Irmak Demir ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bölge yarışmalarında 1. olan Ece Kurtuluş, İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye finallerinde Milas'ı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Antalya, Spor, Haberler

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