Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 yendi Spor Haberleri İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 mağlup etti. Milan ve Inter takımları, Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi. Inter, 21. dakikada Brozovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Leao skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Müsabakanın 54. dakikasında Giroud'nun golüyle öne geçen Milan, 60. dakikada Leao'nun ikinci golü ile skoru 3-1'e taşıdı. Dzeko'nun 67. dakikadaki golü Inter'in mağlubiyetini engellemeye yetmedi ve Milan maçı 3-2 kazandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada yer aldı. Bu galibiyetin ardından Milan 11 puana yükselirken, Inter 9 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Spor Haberler

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