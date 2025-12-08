Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na son 60 gün

İtalya'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için son 60 güne girildi.

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

Oyunlar, Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı 3. Kış Olimpiyat Oyunları olacak.

16 olimpik disiplin

Oyunlar; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 disiplinde düzenlenecek.

Birden fazla ev sahibi şehrin yer aldığı ilk kış olimpiyat oyunları özelliğini taşıyacak Milano-Cortina 2026 ayrıca, 1984 Kış Olimpiyatları'ndan sonra açılış ve kapanış törenlerinin farklı mekanlarda yapılacağı ilk organizasyon olacak.

Açılış seremonisi, Milano'daki San Siro Stadı'nda, kapanış seremonisi ise Verona şehrindeki Verona Arena'da yapılacak.

Skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak branşları eklendi

Skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni branşlar, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları programında yer alacak.

Oyunlar, yüzde 47 ile kış olimpiyatları tarihindeki en yüksek kadın sporcu katılım oranına sahip olacak.

Tıpkı Paris 2024'te olduğu gibi kadın sporculara daha fazla yer verilmesi amacıyla kadınlar kayaklı koşu toplu çıkış yarışı ilk kez, erkeklerle aynı şekilde 50 kilometre mesafede düzenlenecek.

Müsabakalar, birçok farklı bölgede yapılacak

Milano-Cortina 2026, Dolomitler'den Po Ovası'na uzanan farklı bölgelere yayılmış bir alanda organize edilecek.

Buz sporları Milano'da, alp kayağı Bormio ve Cortina'da, biatlon Anterselva'da, kuzey disiplini Val di Fiemme'de, snowboard ve serbest stil ise Livigno'da gerçekleştirilecek.

İtalya'da oyunları bir bölgeye göre uyarlamak yerine bölgeyi oyunlara göre organize etme yaklaşımı uygulandı.

Bölgelere göre oyunların dağılımı şu şekilde:

Milano: Artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi yarışmaları gerçekleştirilecek.

Cortina d'Ampezzo: Kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışmaları düzenlenecek.

Val di Fiemme: Kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Anterselva: Güney Tirol Vadisi'nin 50 yıllık uluslararası etkinlik geleneği bu sefer de biatlon yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Bormio: Dünyaca ünlü Stelvio'da erkekler alp disiplininin yanı sıra olimpiyatlarda ilk kez yer alacak dağ kayağının yarışmaları da düzenlenecek.

Livigno: Serbest stil kayak ve snowboard yarışmaları gerçekleştirilecek.

Oyunların mirası

Milano-Cortina 2026'nın mirası şu iki temel maddeyle açıklandı:

1- Daha fazla insanı spor yapmaya teşvik etmek, özellikle gençlere ve engelli bireylere odaklanmak.

2- Dağlık alanlarda nüfus kaybıyla mücadele etmek ve yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek.

Oyunlara yapılan yatırımlar, ev sahibi şehirler ve bölgeler için pozitif bir miras bırakmayı hedefliyor. Milano-Cortina 2026, altyapı oluşturulmasından mal ve hizmetlerin satın alınmasına, sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine kadar değişim ve kalkınma için bir katalizör olmayı amaçlıyor.

Maskotlar: Tina ve Milo

Tina ve Milo, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın resmi maskotları oldu.

Maskotların isimleri, oyunların düzenlendiği şehirler olan Milano'dan Milo ve Cortina'dan Tina olarak geldi.

Maskotlar, ilk kez Sanremo Müzik Festivali'nde tanıtıldı ve tasarımları, İtalya genelindeki okulların çizim yarışmalarıyla seçildi.

İlk milli kotalar

Furkan Akar ve Deniz Örs, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan ilk milli sporcular oldu.

Kısa kulvar sürat pateni 500 metrede Milano-Cortina 2026'ya kota alan isimlerden Furkan Akar, bu başarısıyla branşında üst üste iki kış olimpiyatında yarışacak ilk milli sporcu oldu.

Deniz Örs'ün kazandığı kotayla da bu branşta Türkiye, ilk kez birden çok sporcuyla yarışmayı garantiledi.