Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü - Haberler

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Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü

AA - Barış Seçkin - Spor
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Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta forması giyen Merih Demiral ile görüşüp, başarılı performanslarından ötürü milli oyuncuları tebrik etti.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta forması giyen Merih Demiral ile görüşüp, başarılı performanslarından ötürü milli oyuncuları tebrik etti.

Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcularla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Çok zamandır aklımdaydı. Salgın yüzünden yapamadığım pek çok şeyden biriydi. Oyuncularımızla hemen hemen her konuda konuştuk." dedi.

Başkonsolos Uludüz, önceki gün Inter'in Juventus'u 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı kazanmasında attığı penaltı golüyle büyük rol oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Merih Demiral'ı tebrik ettiğini aktardı.

İtalya'da farklı spor dallarında yer alan başarılı Türk sporcuların sayısının son dönemde arttığını, bunun da kendilerini gururlandırdığını belirten Uludüz, "Onlar, Türk insanının güler yüzünü, başarısını, sempatisini, rekabetçiliğini, dinamik yapısını, genç toplum olmamızı yansıtıyorlar. Buradaki Türkler için de önemli ve gurur kaynağı olduklarını söyledim. Kendilerini 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet ettim." diye konuştu.

AA / Barış Seçkin - Spor

Hakan Çalhanoğlu, merih demiral, İtalya, Milano, Spor, Haberler

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