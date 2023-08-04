Milan, Yunus Musah'ı transfer etti

İtalya ekibi Milan, İspanya'nın Valencia takımından ABD'li futbolcu Yunus Musah'yı transfer etti. Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Musah, Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer oldu ve A takımda 108 maça çıkarak 5 gol kaydetti. Ayrıca, ABD Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.