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Milan, Yunus Musah'ı transfer etti

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İtalya ekibi Milan, İspanya'nın Valencia takımından ABD'li futbolcu Yunus Musah'yı transfer etti. Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Musah, Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer oldu ve A takımda 108 maça çıkarak 5 gol kaydetti. Ayrıca, ABD Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.

İtalya ekibi Milan, İspanya'nın Valencia takımından ABD'li futbolcu Yunus Musah'yı transfer etti.

Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer olan Musah, A takımda 108 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Musah, ABD Milli Takımı'nda ise 27 kez görev yaptı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Valencia İspanya Milan Spor Haberler

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