Milan Skriniar İstanbul'a Geldi, Fenerbahçe İle Görüşmelere Başladı
Fenerbahçe, 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar ile transfer görüşmelerine başlamak üzere İstanbul'da buluştu. Paris Saint-Germain'den gelen Slovak futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte şehre indi.
FENERBAHÇE'nin transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki stoper oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.
Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain takımında forma giyen Slovakyalı futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'le birlikte İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Skriniar, arabasının camından sarı-lacivertli taraftarları selamladı ve alandan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor