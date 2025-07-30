Milan Skriniar İstanbul'a Geldi, Fenerbahçe İle Görüşmelere Başladı

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Fenerbahçe, 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar ile transfer görüşmelerine başlamak üzere İstanbul'da buluştu. Paris Saint-Germain'den gelen Slovak futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte şehre indi.

FENERBAHÇE'nin transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki stoper oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain takımında forma giyen Slovakyalı futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'le birlikte İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Skriniar, arabasının camından sarı-lacivertli taraftarları selamladı ve alandan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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