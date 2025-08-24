Milan, Serie A'nın İlk Haftasında Cremonese'ye Mağlup Oldu

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında Cremonese'ye 2-1 yenildi. Cremonese, Federico Baschirotto'nun golüyle öne geçti, Milan ise Strahinja Pavlovic ile eşitliği sağladı. Ancak maçın 61. dakikasında Federico Bonazzoli'nin golüyle Cremonese galibiyeti elde etti.

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.

Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, konuk ekip 28. dakikada Federico Baschirotto ile öne geçerken Milan, 45+1'de Strahinja Pavlovic ile beraberliği yakaladı.

Maçın 61. dakikasında Federico Bonazzoli'nin attığı "vole" golüyle tekrar öne geçen Cremonese, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
