Milan-PSG maçı öncesi taraftarlar arasında olay: 3 kişi yaralandı

İtalya'nın Milan takımıyla Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin bu akşam Milano kentindeki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

İtalya'nın Milan takımıyla Fransa'nın Paris Saint-Germain ( Psg ) ekibinin bu akşam Milano kentindeki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun Navigli semtinde dün akşam çıkan olaylarda iki takım taraftarları karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 50 kişilik Milan taraftar grubu, Navigli'de bulunan Fransız taraftarları meşaleler ve sis bombalarıyla karşıladı ve daha sonra taraflar arasında arbede çıktı.

Kentte savaş ve çatışma görüntülerinin ortaya çıkmasına yol açan olaylarda, bir Fransız taraftar ağır, 2 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

İtalyan güvenlik güçlerinin, 73 Fransız taraftarı gözaltına aldığı, Milan taraftarlarının ise ara sokaklardan kaçtığı aktarıldı.

Ayrıca gece saatlerinde yine PSG taraftarlarının, Milano'nun "Çin Mahallesi" olarak anılan Via Paolo Sarpi Caddesi'nde de 10 kadar Çin vatandaşıyla tartıştığı, olaya polisin müdahale ettiği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Milan, bu akşam San Siro Stadı'nda PSG'yi TSİ 23.00'te ağırlayacak. İki ekip arasında Paris'te 25 Ekim'de oynanan maçı, PSG 3-0 kazanmıştı.